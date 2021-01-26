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İSLAM 26.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-26 08:57:00 -
26.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَص۪يمٌ مُب۪ينٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnsanı bir damla sudan yarattı; fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır!"

 (Nahl Suresi - 4)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

TEFSİRİ:

Yeryüzünde insandan başka hiçbir varlık Allah’a karşı gelme gücüne ve özgürlüğüne sahip değildir. Bu sebeple 3. âyette insanın yaratılış sürecine dikkat çekilerek (bu hususta geniş bilgi için bk. Mü’minûn 23/12-14), “bir damla su”dan, bir spermden yaratılan insanın, yaratanına karşı çıkacak kadar irade ve eylem gücüyle, özgürlüğüyle donatıldığına, “alelâde bir nesne iken böylesine yüksek ve şerefli bir düzeye ulaşması”na (Râzî, XIX, 226); bunun da ilim ve hikmet sahibi yüce yaratıcının varlığı, birliği ve ulu kudretinin delili olduğuna dikkat çekilmesi son derece anlamlıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 379-380

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Sizin en hayırlınız, hayrı dokunması umulan ve kötülüğünden emin olunan kimsedir. En kötünüz de hayrı   dokunması umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayandır.”

(Tirmizi, Fiten, 76)

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