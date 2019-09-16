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260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı" tarih olmaya doğru hızla ilerliyor

Alaplı’da yaklaşık 260 yıllık geçmişe sahip olan‘Kadınlar Pazarı’nda birkaç kadın bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı" tarih olmaya doğru hızla ilerliyor

Alaplı’da yaklaşık 260 yıllık geçmişe sahip olan‘Kadınlar Pazarı’nda birkaç kadın bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.


Her gün sabahın erken saatlerinde pazara gelerek 40 yıllık tezgahını açan ve geçimini buradan sağlayan 70 yaşındaki Emine Akgün, pazarın eski tadının kalmadığını, eskiden her şeyin daha güzel olduğunu belirtti.


Eşinin 20 sene önce vefat ettiğini, o günden beri oğluyla beraber çalıştıklarını söyleyen Akgün, eski zamanlarda yapılan pazarcılık çok iyi geçtiğini ve şimdi gerekli ilgiyi görmediğini belirterek, “Buradaorganik tarım ürünleri satılıyor. Bu çalışma Alaplı’daki ekonomik ve sosyal hareketliliği bir türlü artıramadı" şeklinde konuştu.


Alaplı ilçesindeki ekonomik hayatın canlanması amacıyla belediye tarafından desteklenerek yerel ürünlerin satışının teşvik edildiği köylü pazara ilgi olmadığı gibi, bir zamanlar çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların rağbet ettiği pazar olmaktan da çoktan uzaklaştı. Organik yolla küçük üretim yapan vatandaşlar yetiştirdiği domates, biber, patlıcan, yeşillik gibi ürünlerin satışının gerçekleştirildiği köylü pazarından alışverişe çok az kişi geliyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
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