26 yıl sonra Yunanistan iktidarında! Miçotakis Hanedanı geri döndü

Münübe Yılmaz

Yunanistan’da erken seçim Aleksis Çipras yönetimine son verirken “Miçotakis Hanedanı” geri döndü... Komşu’daki erken genel seçimin galibi Yeni Demokrasi Partisi’nin (NDP) lideri Kiriakos Miçotakis’in ailesinde birçok kişi, daha önce siyasette önemli görevler üstlendi. Babası Başbakanlık, ablası da dışişleri bakanlığı yapmıştı.

Ablası da bakanlık yaptı

Önceki gün yapılan erken genel seçimde yüzde 40’a yakın oy alarak 158 milletvekili çıkaran ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakalayan NDP lideri Miçotakis, Yunanistan’ın eski başbakanının oğlu. Babası Konstantinos Miçotakis, 1989-1993 arasında bu göreve gelmişti. 51 yaşındaki Miçotakis’in kendisinden 14 yaş büyük ablası Dora Bakoyannis de bir süre Atina Belediye Başkanlığı yapmış; ardından Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü. Yunanistan’da Sosyalist Papandreou ve muhafazakâr Karamanlis aileleriyle birlikte Miçotakis ailesi de, uzun yıllardır Yunan siyasetinde etkili olan ailelerden biri.

Binlerce memuru işten çıkardı

Muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi’nin 2015’te Çipras’a karşı aldığı yenilgi, o dönem “devrim” olarak nitelense de partinin kaybettiği gücünü geri kazanması 4 buçuk yıl sürdü.

2015’te iktidarda olan koalisyon hükümeti, ekonomi politikalarında başarısız olmak ve Yunan halkını çok sert tasarruf önlemlerine mecbur bırakmakla suçlanmıştı.

Kiriakos Miçotakis, o dönemin koalisyon hükümetinde Yönetimsel Reformdan Sorumlu Bakan’dı. Uluslararası mali yardımları alabilmek için atılması gereken adımlardan biri olan binlerce memurun işten çıkarılması görevi, ona verilmişti. McKinsey şirketinin eski danışmanı, ABD’deki Harvard ve Stanford Üniversitelerinde eğitim alan Kiriakos’un sadece kendisi değil, tüm ailesi de halkın 2015’te seçimle görevden aldığı yönetimin önemli bir parçası olarak görülüyordu. 2009’deki ekonomik krizin mimarı olan partinin yeniden iktidara gelişi Yunan halkının sol Çipras iktidarına tepki olarak yorumlandı.

Babası 7 yıl Türkiye’de kaldı

Çipras’ı devirerek iktidara gelen Miçotakis’in babası Konstantinos Miçotakis 1967 yılında Yunanistan’da yaşanan “Albaylar Cuntası” darbesi sonrası Türkiye’ye kaçmıştı. Baba Miçotakis 7 yıl sürgünde kalmış ardından 74’te Yunanistan’a dönmüştü. Baba Miçotakis 2017’de 99 yaşındayken ölmüştü.