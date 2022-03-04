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Spor 26 yaşında kulüpsüz kaldı!
Spor

26 yaşında kulüpsüz kaldı!

Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda 450 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gaziantepspor'dan transfer ettiği Orkan Çınar 26 yaşında kulüpsüz kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 12:23:00 -
26 yaşında kulüpsüz kaldı!

Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda 450 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gaziantepspor'dan transfer ettiği Orkan Çınar 26 yaşında kulüpsüz kaldı.

2017'de 450 bin Euro bonservis ücreti karşılığında siyah-beyazlı kulübün yolunu tutan Çınar, sırasıyla Konyaspor ve Adana Demirspor'a kiralansa da dönüşünde Kartal'da tutunamadı.

Beşiktaş'tan Ocak 2020'de bonservisiyle birlikte Ankaragücü'ne transfer olan 26 yaşındaki sol ayak, 1 yıllık Başkent macerasının ardından Adanaspor'un yolunu tuttu ve 10 Kasım 2021'de turuncu-beyazlılarla sözleşmesini feshetti. Kış transfer döneminde hiçbir kulübe imza atamayan Orkan Çınar 26 yaşında kulüpsüz kaldı.

Orkan Çınar, Beşiktaş'ta 9 maçta forma giydi ve 1 gol ile 3 asist yaptı. Çınar, Şampiyonlar Ligi'nde Red Bull Leipzig deplasmanında kaydettiği asistle akıllarda kaldı.

Orkan Çınar, 2018-2019'da Adana Demirspor'da, 2021-2022'de ise Adanaspor formalarını giydi.

 

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