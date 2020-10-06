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Dünya 26 ülke tarafından batıya; pandemi döneminde yaptırımları kaldırın çağrısı
Dünya

26 ülke tarafından batıya; pandemi döneminde yaptırımları kaldırın çağrısı

Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla etkili mücadele edebilmek için, ABD 'nin ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:08:00 -
26 ülke tarafından batıya; pandemi döneminde yaptırımları kaldırın çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi toplantısında 26 ülke adına söz alan Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, "baskı kurmaya yönelik tek taraflı tedbirlerin" BM Antlaşması'nın ve çok taraflılık ilkesinin ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Çin, bu tür uygulamaların söz konusu ülkelerdeki vatandaşların refahına mâni olarak insan haklarını engellediğini ve sağlık hakkını ellerinden aldığını dile getirdi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, ülkelerin hazırladığı ve küresel dayanışmayla uluslararası iş birliğinin pandemiye savaşta "en önemli silahlar" olduğunun vurgulandı.

ABD, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ya da diğer Batılı devletlerin yaptırımlarından etkilenen Küba, Venezuela, Kuzey Kore, İran, Rusya ve Suriye gibi ülkeler de açıklamaya imza atanlar arasında yer aldı.

Açıklamada ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, ülkelerin pandemiyle mücadelesini zayıflatan yaptırımların kaldırılmasını talep ettiği hatırlatıldı.

 

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