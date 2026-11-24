Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 12'nci Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakanlığın koordinasyonuyla 25 Kasım 2026'da İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılacağı organizasyonda 25 ülkeden 225 firma yer alacak.

Açıklamada paylaşılan verilere göre İslami finans hariç olmak üzere helal gıda, Müslüman dostu turizm, muhafazakar moda, helal ilaç ve kozmetik ile medya ve eğlence sektörlerinde Müslüman tüketicilerin harcamaları 2024 yılında 2,6 trilyon dolara ulaştı.

Bakanlık, dünya genelinde 2 milyarı aşan Müslüman nüfusun oluşturduğu tüketici kitlesinin helal ekonomisini küresel ticaretin önemli büyüme alanlarından biri haline getirdiğini vurguladı. Aynı açıklamada, 2,6 trilyon dolarlık harcamanın 2029 yılında 3,56 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi. İslami finans varlıklarının büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

Zirve ve fuarın, küresel helal ekonomisinin önde gelen temsilcilerini, kamu kurumlarını, uluslararası kuruluşları ve iş dünyasını bir araya getireceği bildirildi.

153'ü yerli, 72'si yabancı 225 firma

Organizasyonda yer alacak firmaların 153'ü yerli, 72'si yabancı. 11 ülke milli pavilyonla, 14 ülke ise bireysel katılımla temsil edilecek; böylece toplam 25 ülke organizasyona katılacak. Katılımcılar helal gıda, kozmetik, ilaç, turizm, finans ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Bakanlığın açıklamasında, organizasyonun yeni ticari bağlantıların kurulmasına, uluslararası pazarlara erişimin geliştirilmesine ve ülkeler arasındaki ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Zirvenin teması israfın azaltılması

Bu yılki organizasyon 'Sürdürülebilir Helal Ekonomi: İsrafın Azaltılması, Büyümenin Teşvik Edilmesi' temasıyla düzenlenecek. Zirvede helal sektörünün küresel ticaretteki yeri, uluslararası standartların geliştirilmesi, belgelendirme ve akreditasyon süreçleri, sürdürülebilir üretim ve yeni iş birliği imkanları ele alınacak.

Bakanlık, helal sektöründe üretim ve ihracat kapasitesini artırmak, firmaların uluslararası rekabet gücünü geliştirmek ve İİT üyesi ülkelerle ticari ortaklıkları ileri seviyelere taşımak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunun güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek zirve ve fuarın, Türkiye'nin helal ekonomisindeki öncü rolüne katkı sunmasının, yeni iş birliklerine ve güçlü ticari ortaklıklara imkan sağlamasının temenni edildiği belirtildi.