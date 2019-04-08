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26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

- Şampiyonanın ikinci gününde kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sırbistan temsilcisini 3-0 yendi- Erkeklerde Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Macaristan temsilcisini 3-1 yenerken, Çin ekibiyle golsüz berabere kaldı

08 Nisan 2019 Pazartesi 21:32
26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası


ANKARA (AA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününü Türk takımları, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.

Başkent Belgrad'da süren şampiyonada kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ev sahibi Sırbistan temsilcisini 3-0 mağlup ederek, ilk galibiyetine ulaştı.

Erkeklerde ise Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, sabah bölümünde Çin takımıyla 0-0 berabere kalırken, öğleden sonra Macaristan ekibini 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, şampiyonada yarın sabah Almanya, öğleden sonra da Çekya temsilcisiyle mücadele edecek.

Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise yarın Avusturya takımı ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 21:32
  1. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası
  2. Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  3. Okul sporları
  4. sirbistan

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