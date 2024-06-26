26 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN









اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۙ

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىࣕ

ثُمَّ يُجْزٰيهُ الْجَزَٓاءَ الْاَوْفٰىۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

﴾38﴿ Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.

﴾39﴿ İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.

﴾40﴿ Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir.

﴾41﴿ Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir.



(Necm Suresi - 38-39-40-41) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



Önceki âyetlerde eleştirilen tavır vesilesiyle, o sırada muhatap­ların hakkında en fazla bilgiye sahip oldukları peygamberlerden Hz. İbrâhim ve Hz. Mûsâ’ya indirilen vahiylerin özüne değinilmektedir. Bu âyetlerin ilk kısmında (38-42. âyetlerde) hatırlatılan ilkeler ve bilgiler –konuya ilişkin başka naslar da dikkate alınarak– şöyle açıklanabilir:

a) Sorumluluk: Kur’an’da değişik vesilelerle belirtildiği üzere, suçların ve cezaların şahsîliği esastır; –istese de– kimse başkasının günahını yüklenemez.

b) Kesp: Herkes bütün sırlarını ve inceliklerini bilemeyeceğimiz bir sınav düzeni içinde iradî seçimler yapmak durumundadır.

c) Hesap verme: Dünya hayatında iradî seçimle yaptığı her iş mahşer günü insanın önüne konacak, iyilik ve kötülükleri görülecek, bu konuda tamamen âdil bir yargılama yapılacaktır.

d) Karşılık verme: Sözü edilen yargılamanın sonunda herkese yaptıklarının karşılığı tastamam verilecektir.

e) Nihaî takdir: Yapılanların karşılığı verilirken kimsenin en küçük bir haksızlığa uğratılmayacağı kesin olmakla beraber, ilâhî lutuf ve bağışlama hususu Allah’ın mutlak iradesine bağlıdır; bu konuda mümine düşen, ümitvar olmak, ama buna güvenerek gevşeklik göstermemektir.

39-40. âyetler dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir.

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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Bana namaz­da olsun duadan sonra olsun, Allah ta­rafından âmîn demek nimeti verildi.

Bu, Mûsâ müstesna benden önce kimseye verilmemişti; Mûsâ dua eder, Hârûn da âmîn derdi.

Siz de duanızı âmîn ile biti­riniz!

Bu suretle Allah onu kabul eder.”



Kaynak: Suyûti, el-Câmi’u’s-Sağîr, I/38





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