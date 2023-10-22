26 Ekim dikkat çeken son tarih: Merkez Bankası'dan faiz kararlarına yönelik merakla beklenen açıklama

Yurt içinde gözler TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) faiz kararına çevrildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde...

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ayın kaçında? (Ekonomistlerin faiz beklentisi)

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım. sürüyor. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağını belirten Merkez Bankası, sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıklamıştı. Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Yıl başından bu yana yükselişine devam eden dolar kuru için hükümet tarafından Kur Korumalı Mevduatları önlem alınmaya çalışıldı... ... Merkez Bankasının brüt rezervleri geçen hafta 1.7 milyar dolar artarak 124.5 milyar seviyesine yükseldi. Net rezervler 1.4 milyar dolarlık dolarlık artışla gerçekleşirken göreve geldiğinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yol haritası önümüzdeki aylarda ne olacak merak ediliyor...

EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası ekim ayı PPK Toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün faiz kararı ise saat 14.00’te açıklanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 40

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

Öte yandan TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 155 milyon dolar artışla 83 milyar 307 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 6 Ekim'de 83 milyar 152 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 460 milyon dolar artarak 39 milyar 731 milyon dolardan 41 milyar 191 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 615 milyon dolar artışla 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 13 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 26 milyar 40 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu da kaydetmişti.