26 Aralık İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
İstanbul su kesintileri | 26 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Beylikdüzü su kesintisi | Beylikdüzü sular ne zaman gelir? | Kartal sular ne zaman gelir 26 Aralık
Su tüketimi pandemi sürecinde bir hayli arttı. Yağışların yetersiz olmasıyla barajlardaki doluluk oranı düştü. Vatandaşların su tüketimi konusunda hassas olmaları çağrıları yapılıyor. İstanbul'da yaşayanlar 26 Aralık'ta yaşanan su kesintilerinin ne zaman saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da su kesintileri ne zaman bitecek?
26 Aralık İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Güncel kesintiler şöyle:
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