  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 26 Aralık İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
Yaşam

26 Aralık İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintileri | 26 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Beylikdüzü su kesintisi | Beylikdüzü sular ne zaman gelir? | Kartal sular ne zaman gelir 26 Aralık

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:27:00 -
26 Aralık İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

Su tüketimi pandemi sürecinde bir hayli arttı. Yağışların yetersiz olmasıyla barajlardaki doluluk oranı düştü. Vatandaşların su tüketimi konusunda hassas olmaları çağrıları yapılıyor. İstanbul'da yaşayanlar 26 Aralık'ta yaşanan su kesintilerinin ne zaman saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da su kesintileri ne zaman bitecek?

26 Aralık İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Güncel kesintiler şöyle:

 

İSKİ SU KESİNTİSİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'un kaç günlük suyu var? | İstanbul'da sular kesilecek mi?
İstanbul'un kaç günlük suyu var? | İstanbul'da sular kesilecek mi?

Yaşam

İstanbul'un kaç günlük suyu var? | İstanbul'da sular kesilecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar
Siyaset

Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar geldi...
Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Dünya

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler

Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muhar..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay