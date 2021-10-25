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İSLAM 25.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-10-25 07:09:00 -
25.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

  • قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَداً اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتٖيكُمْ بِضِيَٓاءٍؕ اَفَلَا تَسْمَعُونَ 
    ﴿٧١﴾
  • قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتٖيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فٖيهِؕ اَفَلَا تُبْصِرُونَ 
    ﴿٧٢﴾
  • وَمِنْ رَحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فٖيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
    ﴿٧٣

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

﴾71﴿ De ki: “Hiç düşündünüz mü, Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah’tan başka size ışık getirecek bir tanrı var mıdır? Hâlâ söze kulak vermeyecek misiniz!

﴾72﴿ De ki: “Ne dersiniz, Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah’tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir tanrı var mı? Hâlâ (gerçeği) görmeyecek misiniz?”

﴾73﴿ Allah, rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lutfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz.

 (Kasas Suresi - 71-73)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Evrendeki düzen amaca uygunluk bakımından olabileceklerin en mükemmelidir. Bunun tesadüfen olması ihtimali aklen mümkün değildir. Düzenin bozulmadan devam etmesi de tek kudret elinden çıktığını, tek iradeye tâbi olduğunu göstermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 243

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah Teâlâ kıyamet günü teraziler kor:

 Namaz kılanlar getirilir ve ücretleri tartılarak kendilerine tastamam verilir.

 Zekât verenler getirilir, bunların da ücretleri tartılarak tastamam verilir.

 Sonra belâlara uğramış olanlar getirilir, bunlar için ne bir terazi kurulur, ne de defterler açılır. Bunların ücretleri   kendilerine sağanak yağmuru gibi bol bol verilir."

 (Deylemi, V/8829)

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