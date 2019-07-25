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25.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

25 Temmuz 2019 Perşembe 06:15
25.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَـوَّابٌ حَك۪يمٌ۟

"Allah’ın size lutfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?"

(Nur Suresi, âyet:10          Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Rasûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem bir ölü defnedildikten sonra kabri başında durdu ve şöyle buyurdu:

“Kardeşinizin bağışlanmasını isteyiniz ve Allah’tan ona başarılar dileyiniz. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır."

 (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 69)

 
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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 06:15
  1. Nur Suresi 10
  2. tevbe
  3. rahmet
  4. kabir sorgusu

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