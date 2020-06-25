25.06.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىۙ مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰىۖ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰىۙ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Rahime atıldığı zaman nutfeden (embriyo) erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O’dur.
Öteki yaratma da (öldükten sonra diriltme) O’na aittir."
(Necm Suresi, 45-46-47) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir.
Kötülük ise insanlar sana fetva verseler (onaylasalar) bile, gönlü(nü) huzursuz eden ve iç(in)de bir kuşku bırakan şeydir.”
(Dârimî, Büyû', 2)