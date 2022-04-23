2500 kişiyi dolandırdılar! İranlı şebekeden Türkiye'de 1 milyar dolarlık vurgun!

Bazı üyelerinin Türkiye, İran, Malezya ve Dubai'de bulunduğu belirtilen, liderleri Sourena Youshizade'nin de İran'da tutuklu olduğu dolandırıcılık şebekesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

5 üyesinin Interpol tarafından arandığı şebekenin, mağdurları lüks yaşam vaadiyle inandırdığı öne sürüldü. Şebekenin lüks partiler, pahalı saat ve hediyeler, lüks restoranlarda yemekler ile mağdurları kendilerine çekmek amacıyla kandırdıkları iddia edildi.

Şebekenin, İran'da 2 bin Türkiye'den ise 400'ü aşkın kişiyi 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin ayrıca sürekli isimleri değiştirilen şirketler ile kripto parayı da dolandırıcılıkta kullandıkları belirtildi. Mağdurlar, 30- 35 bin dolarlarını kaybettiklerini, 2 yıldır muhatap bulamadıklarını söylediler.

Mağdurlar lüks hayata inanıyorlar

Konuya ilişkin avukat Maşallah Maral, "İran merkezli bir örgüt ve İran'da yapılan yargılamalar sonucunda 2 bini aşkın mağdur olduğu belirlendi. Türkiye'de 400'ü aşkın mağdur sayısına ulaştık. Lüks yaşam vaadiyle insanları kandırıyorlar ve sanal bir ortamda para elde edeceklerini ve yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Mağdurlar lüks ve şatafatlı hayatı gördükten sonra bunlara inanıyorlar. Güven tesis ediliyor ve ağlarına mağdurları almış oluyorlar" dedi.

Ortalama 1 milyar dolarlık vurgun

Mağdurların 2 yılı aşkın süredir ödeme alamadıklarını belirten avukat Maral, "Mağdurlar bir kısım yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlardan kendi şirket bünyesi içerisinde kısmı dönüşümler yapılıyor. İlerleyen aşamalarda, 2 yılı aşkın süredir mağdurlara herhangi bir ödeme yapılmamakta. Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor. Mağdurlara yüzde 10'luk bir kar payı vaat ediliyor. Fakat mağdurların elde ettikleri oran yüzde 1'i bile karşılamamaktadır. Kendi paralarının bir kısmı kendilerine verilmemektedir. Kardan elde ettikleri bir para yok. Ortalama 1 milyar doları aşkın bir paranın vurguna konu olduğu söyleniyor.

Interpol'ün aramasına takılan 5 kişi var

Söz konusu şirketin bir merkezi olmadığını hatırlatan Maral, "Bir kişi ile diyalog kurduktan sonra ikinci bir kişiye ulaşamıyorsunuz. Bir gördüğünüzü bir daha görememektesiniz. Mağdurların yapmış oldukları şikayetlerden sonra yapılan yargılamalarda Interpol'ün aramasına takılan 5 şahıs var. Bu şahısların bir kaçı Türkiye'de. Burada yapılacak yargılama ile soruşturmanın genişletilmesi ve bunların yakalanması yapıldıktan sonra mağdurlarında mağduriyeti giderilecektir" dedi.