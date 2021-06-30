Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran’da LGS’ye girdi. Sınavın ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Öğrencilerin beklediği gün geldi ve sonuçlar açıklandı. LGS puanını ve yüzdelik dilimini öğrenenler ise hangi okullara yerleşmelerinin mümkün olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 250 puanla hangi okula girilir?

250 puanla liseye yerleşilir mi? 250 puanla hangi okula girilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Açıklanan yüzdelik dilimler ve kontenjanlara göz atarak yerleşebileceğiniz okulları tahmin edebilirsiniz. MEB web sitesine giriş yaptıktan sonra il, ilçe, okul türü seçeneklerini belirleyerek detaylara ulaşabilirsiniz. Tercih süreci henüz başlamadı. Birkaç gün içerisinde LGS tercihlerinin başlaması bekleniyor.

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LGS’de soru iptal edildi mi?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 kişi 500 puan aldı

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.