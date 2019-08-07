250 bin pullu sazan yavrusu Kalecik Barajı’na bırakıldı Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan Kalecik Baraj Gölü’ne 250 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan Kalecik Baraj Gölü’ne 250 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen balıklardan 250 bin Pullu Sazan Karakoçan İlçesine gönderildi. İlçede bulunan Kalecik Baraj Gölü’ne, yavru sazanlar bırakıldı.

Balıklandırma çalışmasına İlçe Belediye Başkanı Ayhan Akbaba,görevliler katıldı.

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