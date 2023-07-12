250 bin dolara ölüm bileti! OceanGate faciası: Göre göre gemi ile ölüme gitmişler

1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına kişi başı 250 bin dolar karşılığında turistik amaçlı sefer yapan Titan denizaltısı 5 kişi ile birlikte okyanusun derinliklerine gömüldü. Dünya gündemini sarsan bu gelişme sonrasında "Titanik" filminin yönetmeni James Cameron, denizaltının sahibi OceanGate firmasına daha önce mektup yazdığını ve "Felakete sürükleniyorsunuz" diyerek firmayı uyardığını açıkladı.

Ünlü yönetmenin bu açıklaması sonrasında OceanGate'in denizaltının okyanus yüzeyinin 3,81 kilometre altındaki Titanik enkazına ulaşmak için yaptığı 90 derin dalışta yalnızca 13 kez başarılı sonuca ulaştığı ortaya çıktı.

Aralarında Britanyalı milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu 5 kişi, derin deniz aracının 18 Haziran'daki sualtı seferinde hayatını kaybetmişti. Araçtaki diğer kişilerin OceanGate CEO'su Stockton Rush, Fransız dalış uzmanı Paul-Henri Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Şehzade Davud'la 19 yaşındaki oğlu Süleyman olduğu öğrenildi.

SADECE 13 DENEME BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞ

Insider'ın elde ettiği bir yolcu feragatnamesine göre, derin deniz aracı daha önce şirket tarafından gerçekleştirilen 90 seferin "yalnızca 13 tanesinde" enkazın derinliğine ulaşarak başarılı sonuç elde etmişti.

Şirketin başarı oranının yalnızca yüzde 14 olduğu ortaya çıkarken 4 sayfalık sorumluluk feragatnamesinde Titan aracından üç kez "deneysel" tabiriyle bahsediliyordu.

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Sualtı aracı, müşterilerini Titanik enkazına götürmeye 2021'de başlamıştı ve şirketin internet sitesine göre OceanGate, iki derin deniz aracı kullanarak Pasifik, Atlantik ve Meksika Körfezi'nde 14'ten fazla keşif gezisi ve 200'den fazla dalış gerçekleştirdi.

OceanGate, çoğu derin deniz aracında kullanılan titanyumdan yapılmış küre şeklindeki kabinlerin aksine, aracını karbon fiberden yapılmış, silindir şeklinde ve daha geniş bir kabine sahip şekilde lanse ediyordu. Bağımsız uzmanlar daha önce denizaltının inşası ve kullanılan malzemelerle ilgili endişelerini dile getirmişti.

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6,70 metre uzunluğunda, 10 bin 432 kg ağırlığındaki Titan'ın daha geniş iç hacmi, maksimum 5 kişilik oturma kapasitesiyle yine de sıkış tıkıştı.

Feragatnamede, derin deniz aracının herhangi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmadığı veya sertifikalandırılmadığı belirtildi. Feragatnamede derin deniz aracının "insanlı derin deniz araçlarında yaygın kullanılmayan malzemelerden inşa edildiği" de söylendi.

Şirketin YouTube kanalında yayımlanan 2018 tarihli bir videoda Rush'ın karbon fiber derin deniz aracının yapısını bir arada tutmak için kullanılan yapıştırıcıyı "fıstık ezmesi gibi" diye tanımladığı, "epey basit" ve Elmer yapıştırıcısından daha kalın olduğunu söylediği duyulabiliyor. Rush, "eğer işi berbat edersek, toparlanmak için çok fazla alan kalmayacağını" itiraf ediyor.

OceanGate'in 2015 ile 2018 arasındaki deniz operasyonlarının eski direktörü David Lochridge, derin deniz aracının güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve bunun sonucunda kovulduğunu söyledi. Lochridge'in şirketten ayrıldıktan sonra iş arkadaşı Rob McCallum'a (daha sonra o da güvenlik kaygıları nedeniyle işte ayrıldı) e-posta göndererek Rush'ın "egosunu" tatmin etmek için kendisini ve başkalarını öldürteceğinden endişe duyduğunu söylediği bildirildi.

Lochridge bir inceleme sırasında derin deniz aracıyla ilgili çok sayıda endişesini dile getirirken, en ciddi endişesi gövdenin yapımında kullanılan karbon fiber malzemeyle ilgiliydi.

Eski yolculardan Brian Weed, iticileri çalışmadığı için derin deniz aracının 2021'deki bir deneme sürüşünde başarısız olduğunu ve sualtında iki saatten fazla mahsur kaldığını Insider'a söyledi. Nihayetinde araç 30,48 metreden fazla ilerlemeyi hiçbir şekilde başaramamıştı.

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