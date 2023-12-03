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Ekonomi 25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
Ekonomi

25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:51:00 - 2023-12-03 22:54:16
25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Küresel ekonomik kriz iflas dalgalarını artırırken bu kez ünlü Türk firmasının iflası her an gelebilir! Flaş bir gelişme yaşandı.

Konya'da 25 yıllık faaliyet gösteren Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya A.Ş. konkordato ilan etti. Bünyesinde 8 marka barındıran ve çok sayıda ülkeye ihracat yapan firma 100'den fazla ürünün üretimini gerçekleştirecek kapasiteye sahip.

Türk kimya devi iflasın pençesinde. Bünyesinde 8 marka barındırıyor çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor

Merhaba Gazetesi'nin haberine göre, küresel ekonomideki durgunluktan etkilenen Türk firmaları konkordato ve iflas etmeye devam ediyor.

Son olarak, Konya’da 25 yıldır kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Kozmetik Kimya Anonim Şirketi, ekonomik gerekçelerle konkordato ilan ettiğini duyurdu. 1998 yılında kurulan firma, Konya’daki fabrikasında 50 çalışanı istihdam ediyor ve 100’den fazla ürün üretiyor.

Ürün çeşitleri arasında kozmetik maskeler, tonikler ve şampuanlar bulunuyor. Firma, bünyesinde 8 marka barındırıyor ve çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. Kaliteli ürünleriyle ön plana çıkan firma, küresel ekonomideki durgunluğun kurbanı oldu.
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Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden yapılan konkordato duyurusu şu şekilde:

Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya A.ş. (V.N. 9651525568) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 23/11/2023 tarihli ara karar ile davacı hakkında 23/11/2023 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Abdulkadir Çetin atanmıştır. İİK'nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur'

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