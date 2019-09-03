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25 yıllık hasret bitiyor

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yenilenen Sakarya Kent Meydanı, Onur Akın Konseriyle Cumartesi günü açılıyor.

03 Eylül 2019 Salı 13:23
25 yıllık hasret bitiyor

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yenilenen Sakarya Kent Meydanı, Onur Akın Konseriyle Cumartesi günü açılıyor.


Ankara’nın en merkezi alanlarından biri olan Sakarya Kent Meydanı, yeni haliyle tekrar Ankara’nın en gözde mekanlarından olacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sakarya Kent Meydanının yenilenmesinde yaptıkları işbirliği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ederek, bu dayanışmanın, yardımlaşmanın bundan sonrada devam edeceğini söyledi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:“Çankaya 25 yıldır haksız ve hukuksuz bir biçimde cezalandırıldı. Hiçbir demokratik, insani, vicdani ilke ve değere dayanmayan bu süreç Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle son buldu. Mansur Yavaş parti ayrımı yapmadan her belediye ile işbirliği çerçevesinde sorunları çözmek için yoğun bir mücadele veriyor. Bizimle yaptığı işbirliği sonucunda Ankara’nın çöküntüleşen kent meydanını yeniden ayağa kaldıracağız ve eskisinden daha prestijli bir konuma taşıyacağız. Sakarya ile başlayan, Konur, Karanfil ve Yüksel ile devam edecek olan kent merkezi yenileme çalışmalarımız sadece fiziki boyutta kalmayacak. Eğitim, kültür ve sanat alanında da cazibe merkezi olması için farklı destek projelerini yaşama geçireceğiz.”


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in açılışını birlikte yapacağı yenilenen Sakarya Kent Meydanı’nın 7 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da yapılacak açılışında ünlü sanatçı Onur Akın da bir konser verecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:23
  1. sanat
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