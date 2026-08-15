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Teknoloji 25 yılda savunmada büyük sıçrama Türkiye oyun kurucu oldu
Teknoloji

25 yılda savunmada büyük sıçrama Türkiye oyun kurucu oldu

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25 yılda savunmada büyük sıçrama Türkiye oyun kurucu oldu

Türk savunma sanayisi, son 25 yılda dışa bağımlı tedarik modelinden özgün platform ve kritik teknolojiler geliştiren, küresel pazarlara yüksek katma değerli ürünler sunan bir yapıya dönüştü.

2002’de 56 firma ve 62 projeden oluşan sektör, 2024-2026 döneminde 4 bin 500’ü aşkın firma ve 1400’den fazla projeye ulaştı. Yaklaşık 5,5 milyar dolarlık proje hacmi 100 milyar doların üzerine çıkarken, savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 2025’te 10,05 milyar dolara yükseldi. Yıllık AR-GE harcamaları 3,5 milyar doları aşarken yerlilik oranı yüzde 80’in üzerine çıktı. İHA, savaş uçağı, helikopter, savaş gemisi, denizaltı, hava savunma, radar, füze ve motor teknolojilerinde önemli kabiliyetler kazanıldı. Bayraktar TB2, AKINCI, KIZILELMA, KAAN, HÜRJET, MİLGEM, TCG ANADOLU, HİSAR ve SİPER gibi projeler dönüşümün simgeleri oldu.

Sektörün yeni hedefi ise kritik teknolojilerde bağımsızlığı derinleştirmek ve küresel pazardaki payını kalıcı biçimde artırmak.

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