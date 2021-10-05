  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan "Paris İklim Anlaşması" çıkışı: Uyarıyoruz!..

Türkiye'den WhatsApp, Facebook ve Instagram açıklaması: Artık bir zorunluluk

Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Muazzam bir operasyona imza atıldı

Toprakta yetişiyor... Kilosu tam 60 bin lira! O ülkeler sıraya girdi

Macron'a tokat gibi cevap: Biz senin Haçlı atalarına karşı Osmanlı'yı buraya çağırdık

Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara sert tepki: Bunlar terörist

FOX TV'deki 'Porno' skandalında yeni perde! Mesele Fulya Öztürk’ün programı değil sen hala anlamadın mı?

Otomobil markalarının Türkiye'de en çok satan modelleri belli oldu! 1. sıra şaşırtmadı

Paşinyan'dan İran itirafı! İhaneti resmen açıkladı

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Bakanlıktan flaş karar
Ekonomi 25 yıl sonra Trump'a büyük şok! O listeye giremedi
Ekonomi

25 yıl sonra Trump'a büyük şok! O listeye giremedi

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, 25 yılda ilk kez Forbes dergisi tarafından açıklanan ABD'nin en zengin 400 kişisi listesine giremedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 21:08:00 -
25 yıl sonra Trump'a büyük şok! O listeye giremedi

Forbes, Trump'ın ilk kez "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesinde yer almadığını duyurdu. Trump'ın emlak sektöründeki servetinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğuna işaret edilen açıklamada, Trump'ın ilk 400'e girmeyi 400 milyon dolar ile kaçırdığı kaydedildi.

Öte yandan Trump'ın Kovid-19 salgınının başından bu yana 600 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.

Forbes'un ABD'nin en zenginleri sıralamasında, 2016'da ABD başkanlığına seçildiğinde 156'ncı sırada olan Trump, görevinin son yılı olan 2020'de 339'uncu sıraya gerilemişti.

Söz konusu listede Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 201 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Bezos'u 190,5 milyar dolar ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 134,5 milyar dolar ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay