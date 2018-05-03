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25 yıl önce aynı hastanede aynı gün dünyaya geldiler! 25 yıl sonra ise...

ABD'de 25 yıl önce aynı gün aynı hastanede dünyaya gelen Jamie Frantz ve Antony Burkett, 25 yıl sonra tesadüfen karşılaştılar ve evlendiler.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:34
25 yıl önce aynı hastanede aynı gün dünyaya geldiler! 25 yıl sonra ise...

Jamie Frantz ve Antony Burkett, 25 sene önce aynı hastanede doğdu ancak farklı kentlerde hayatlarına devam etti. Hayatlarının bir yerde ve bir şekilde kesişeceğinin farkına varmadan. Jamie ve Anthony, yıllar sonra internet üzerinden tanıştı ve birbirlerini çok beğendi. Sık sık görüşmeye başladıktan sonra Jamie, Anthony'nin e-mail'i olan ‘Burkette11493'ü gördü ve bunda bir ipucu olduğunu düşündü.

DOĞUM GÜNÜ AYNI

Mail adresindeki rakamlar sıradan değildi. Jamie'nin de doğum günü aynı gündü. Jamie ve Anthony 14 Ocak 1993 tarihinde yani aynı günde dünyaya geldiklerini fark etti. Çocukluklarını farklı kentlerde geçirmişlerdi. Ancak Jamie kız arkadaşının hangi kentte doğduğunu merak etmeye başladı.

KAYITLAR ŞAŞIRTICI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Kayıtlara baktıktan sonra ikisinin de 25 yıl önce Louisiana'daki East Jefferson Hastanesi'nde dünyaya geldiği ortaya çıktı.
Çift, kaderin onları bir araya getirdiğini düşünüyor ve Barbados'taki balayından döndüklerinde hayatlarını birlikte sürdürmek için sabırsızlanıyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:34
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