25 yeni büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikte bulunan büyükelçiler merkeze alınırken, 25 yeni büyükelçi atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 23 dış temsilcilikte bulunan büyükelçi merkeze alındı. 25 ülkeye ise yeni büyükelçi ataması yapıldı.
Karara göre atama kararları şu şekilde;
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar GÜN,
Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serap ATAAY,
Finlandiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Vakur ERKUL,
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şevki MÜTEVELLİOĞLU,
Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şerife Serap ÖZCOŞKUN,
Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Akif OKTAY,
Meksika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Timur SÖYLEMEZ,
Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Hilal SAYAN ΚΟΥΤΑΚ,
Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ece ÖZTÜRK,
Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren YAZGAN,
Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Oya TUNGAÇAĞLI,
Moritanya Islam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Cem KAHYAOĞLU, merkeze alınmış,
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine,Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Levent ELER,
Finlandiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Deniz ÇAKAR,
Bolivarci Venezuela Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan KARAMANOĞLU,
Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Ertan YALÇIN,
Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen KARANISEKŞİOĞLU,
Meksika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ikili Ekonomik İşler Genel Müdürü İlhan Kemal TUĞ,
Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Danışmanı Tuba Nur SÖNMEZ,
Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Beste PEHLIVAN SUN,
Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaan ORBAY,
Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika,Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Makbule Başak YALÇIN,
Moritanya Islam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Akif MENEVŞE,
El Salvador Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Iran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gül BÜYÜKERŞEN,
Danimarka Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Uğur Kenan İPEK,
Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Ahmet YÖRÜK,
Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Aydın DOĞAN,
Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şebnem CENK,
Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gülsun ERKUL,
Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Türker ARI,
Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Halil Gürol SÖKMENSÜER,
Pakistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İhsan Mustafa YURDAKUL,
Kamboçya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayda ÜNLÜ,merkeze alınmış,
Danimarka Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Rıza Hakan TEKİN,
Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Tayyar Kağan ATAY,
Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ömer Faruk DOĞAN,
Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Adnan KEÇECİ,
Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Şule ÖZTUNÇ,
Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür ÇINAR,
Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Başak TÜRKOĞLU,
Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Uygar Mustafa SERTEL,
Pakistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet PAÇACI,
Kamboçya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ülkü KOCAEFE,
Gine Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait AKIN, atanmıştır.