25 yaş üstü öğrenci indirim kartları iptal mı edildi? İstanbul’da 25 yaş üstüne indirimli ulaşım kalktı mı?

İBB indirimli öğrenci kartı yaş sınırı kalktı mı? 25 yaş üstü öğrenci İstanbulkart (akbil) kalktı mı? 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki UKOME öğrenci kartı tarifelerine yeni zam teklifinde bulundu.

İBB öğrenci kartlarına yaş sınırı mı gelecek?

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, toplu taşımaya yapılması beklenen zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgili, İBB'nin öğrenci indiriminin 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çalışma yürüttüğünü belirterek yeni zamların yolda olduğunu söyledi. 2018 yılında İETT gelirinin biletler aracılığıyla karşılandığının altını çizen Bilgili,"şu an bu gelir yüzde 30’a düştü. Arada oluşan farkı belediyemiz kendi bütçesinden ödüyor. Bu da belediye bütçesinin dörtte birine denk” dedi." ifadelerini kullandı.

Öğrenci abonmanı kullanan 25 yaş üzeri çok kişi olduğunu söyleyen Bilgili, "Bu İETT’nin tek başına belirleyeceği bir konu değil. Bu İBB’nin konusu ve mart ayında esnaf ile iki kere görüşüldü. Herkes durumdan şikayetçi ve bir kesim kontak kapatacağını söylüyor. İBB, önümüzdeki UKOME toplantısında bu konu hakkında bir öneri sunacaktır" ifadelerini kullandı.

25 yaş üstü öğrenci indirim kartları iptal mı edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı. Toplantıda İBB’nin öğrenci kartı tarifesinin "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" olması teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi. UKOME'nin 2021 Aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. Ancak aradan geçen 3 ayda akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı. Motorinin litresi 21 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi. İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de bilet fiyatlarının akaryakıt giderlerini karşılamaması nedeniyle bütçeye ek 10 milyarlık yük bindiğini belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

İBB 2022 ulaşım ücret tarifesi

İstanbulkart

Tam 5,48 TL

Öğrenci 2,67 TL

Sosyal 3,92 TL

Mavikart

Tam 430 TL

Öğrenci 78 TL

Sosyal 267 TL

İBB metrobüs fiaytları