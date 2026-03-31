2,5 tonluk dev eser tamamlandı! Büyük İskender'in efsanevi atı sahile yerleşecek
2,5 tonluk dev eser tamamlandı! Büyük İskender’in efsanevi atı sahile yerleşecek

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hataylı geri dönüşüm ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, metal ve elektronik atıkları kullanarak Büyük İskender’in efsanevi atı Bukefalos’un 2,5 tonluk heykelini yaptı.

Hataylı sanatçı Mervan Altınorak, metal ve elektronik atıkları kullanarak Büyük İskender’in efsanevi atı Bukefalos’un heykelini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni de destekleyen Mervan Altınorak, bu kapsamda atık malzemelerden yaptığı eserlere bir yenisini daha ekledi. Mervan Altınorak, milattan önce 333 yılında Pers Kralı III. Darius'u yendiği İssos Savaşı'nın ardından o dönem Alexandreia adını vererek İskenderun ilçesini kuran Büyük İskender'in sahibi olduğu ve antik çağın en bilinen efsanevi savaş atı Bukefalos'un heykelini tasarladı. Tamamlanan Bukefalos heykeli, gücü, hareketi ve tarihsel sürekliliği simgeleyen formuyla, hem mitolojik hem de tarihsel bir anlatının taşıyıcısı olarak kurgulandı. Metal ve elektronik atıklardan üretilen eser, sanatçının uzun süredir sürdürdüğü sürdürülebilirlik, malzemenin sosyo-biyografisini oluşturuyor.

 

“Heykel gücü ve hareketliliği temsil ediyor”

Bukefalos heykelinin 2,5 ton ağırlığında olduğunu belirten Hataylı sanatçı Mervan Altınorak, “İskenderun'un tarihsel kökenine gönderme amacıyla yaptığım Büyük İskender’in atını yaklaşık 3 ayda tamamladım. Endüstriyel atıklar ve elektronik atıklar kullanılarak yaptığım Bukefalos at heykeli yaklaşık 2,5 ton ağırlığındadır. İskenderun ilçesinde sahile yerleşecek olan bu anıt heykeli Büyük İskender figürüyle de tamamlanacak. Heykel gücü ve hareketliliği temsil ediyor” dedi.

 

Sıfır atık projesine tam destek

Hataylı sanatçı Mervan Altınorak, yaptığı çalışmalarla sıfır atık projesine tam destek verdiğini de söyledi. Altınorak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü sıfır atık projesini destekleyen önemli bir eserdir” diye konuştu.

