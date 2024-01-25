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İSLAM 25 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-01-25 07:48:00 -
25 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (25 Ocak 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراًۚۛ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُٓوءٍۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُٓ اَمَداً بَعٖيداًؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُؕ وَاللّٰهُ رَؤُ۫فٌ بِالْعِبَادِࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, (insan) ister ki kendisi ile kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun.

Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor.

Allah kullarına çok şefkatlidir."

(Âl-i İmrân Suresi, 30)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Burada “tergîb” (özendirme) ve “terhîb” (caydırma) bir arada yer almış, bu dünyadaki hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağı belirtildikten sonra, bütün hakikatlerin ortaya çıkacağı o günde kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık ve mahcubiyet tasvir edilmiştir. Kişinin önünde hazır bulacağı şey, davranışlarının karşılığı ya da amel defteri şeklinde yorumlanmıştır.

Başka âyetlerde, dünya hayatında kulların yaptıkları bütün işlerin görevli melekler tarafından kayda geçirildiği (Enbiyâ 21/94; Kaf 50/18; Zuhruf 43/80) ve kıyamet gününde bu amellerin insana açılmış bir kitapta gösterileceği (İsrâ 17/13-14) bildirilmiştir. 

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 100-104



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Yöneticileriniz hayırlılarınız; zenginleriniz cömertleriniz olduğu, işleriniz de aranızda danışarak görüldüğü sürece, yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır.

Yöneticileriniz şerirleriniz; zenginleriniz cimrileriniz olduğu, işleriniz de kadınlara kaldığı zaman, yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır."

Kaynak: Tirmizi, Fiten 78

 

GÜNÜN SÖZÜ:



TEFEKKÜR:



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