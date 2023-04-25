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İSLAM 25 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-04-25 08:25:00 -
25 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْراً عَظٖيماً 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez; o zerre, bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük mükâfat verir.

 (Nisâ Suresi - 40)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Allah Teâlâ kulun yaptığı iyiliği değerinden fazlasıyla, ederini katlayarak mükâfatlandırmaktadır; iyilik ve ibadet kulun elinden gelendir, mükâfatı ise Allah vermekte ve şanına lâyık bir keyfiyet ve kemiyette ihsan buyurmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 67                                

 
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 Temîm ed-Dârî anlatıyor:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Hz. Peygamber (sav) ‘Din samimiyettir.’ buyurdu. Biz ‘Kime karşı?’ diye sorduk. Bunun üzerine o, ‘Allah'a, kitabına, Resûlü'ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara (karşı samimi olmaktır).’ buyurdu.”

Kaynak: Müslim, Îmân, 95; Ebû Dâvûd, Edeb, 59

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