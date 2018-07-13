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2.5 milyar TL'li dev operasyon! İşte devleti böyle soyacaklardı

Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda 2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ adı verilen sahte fatura ele geçirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:45
2.5 milyar TL'li dev operasyon! İşte devleti böyle soyacaklardı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar mektubu üzerine Ankara’da sahte fatura düzenleyen E.B.’yi takibe aldı. Ekipler takip süresince yaptıkları çalışmalarda şahsın başkaları adına çok sayıda paravan firma kurduğu, yönettiği ve bu firmalarda sahte kimlikle birlikte sahte belgeler kullandığını tespit etti.

2.5 MİLYAR TL DEĞERİNDE SAHTE FATURA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler bunun üzerine harekete geçerek, şahsın Esatoğlu Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın iş yerinde olmadığı tespit edilirken, yapılan aramada çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi.

Ekipler tarafından detaylı şekilde yapılan incelemelerde şahsın 20 farklı firmada iş yaptığı belirlendi. Öte yandan ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde naylon faturaların değerinin yaklaşık 2.5 milyar TL olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan Mali Müşavir E.B.’nin şehir dışında olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 19:45
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Naylon fatura
  3. Ankara

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