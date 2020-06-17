  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

2.5 metrelik dev kılıç balığı Saroz’da yakalandı

Saroz açıklarında yakalanan 2,5 metre boyunda 148 kilo ağırlığındaki dev kılıç balığı görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:53:47 -
2.5 metrelik dev kılıç balığı Saroz’da yakalandı

Saroz açıklarında yakalanan 2,5 metre boyunda 148 kilo ağırlığındaki dev kılıç balığı görenleri hayrete düşürdü.


Edirne Saroz açıklarında ava çıkan balıkçılar, 2,5 metre boyunda ve 148 kiloluk dev kılıç balığı yakaladı. Kılıç balığı, Silivri Balıkçılar çarşısındaki Marmara Balıkçılıkta yerini aldı.


İş yeri çalışanlarından Anıl Çokyaşar "Saroz açıklarında balıkçılarımız yakalamış. Uzun zamandır böyle büyüğü, böyle güzeli ilk defa geliyor. Yaklaşık 148 kilo. Türkiyemizdeki denizlerimizde böyle bir balık görmek bizleri gururlandırıyor. Normal şartlarda bu büyüklükteki balığı barındırmaları çok zor ,bunu unutmuşlar sanki denizde. Sağolsun bizim tekneci arkadaşlarımız bu balığı tutarak bize getirdiler.Biz de tezgahımızda biraz sergiledikten sonra inşallah önce biz yiyeceğiz sonrada eşimize dostumuza vereceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı