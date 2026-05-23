Eğitim 25 Mayıs Pazartesi okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?
25 Mayıs Pazartesi okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, 25 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, bayram sonrası ders zili hangi gün çalacak?

Kurban Bayramı öncesinde açıklanan 9 günlük tatil kararı, milyonlarca öğrenci ve öğretmenin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, hangi gün okullar açılacak?

 

25 Mayıs Pazartesi okul var mı?

25 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte kamu çalışanları için 25 Mayıs Pazartesi tam gün idari izin kapsamına alındı. Bu karar nedeniyle okullarda da eğitim yapılmayacak.

 

Öğrenciler ve öğretmenler, 22 Mayıs Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte bayram tatiline girmiş oldu.

 

Okullar ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatilinin ardından okullarda ders başı 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak. 9 günlük tatil sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler yeniden sınıflara dönecek.

 

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2026 yılında 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram takvimi şu şekilde olacak:

Kurban Bayramı 1. günü 27 Mayıs Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü 28 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü 29 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı 4. günü 30 Mayıs Cumartesi

 

9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor?

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan idari izin kararı kamu çalışanlarını kapsıyor. Kamu çalışanları için 25 Mayıs Pazartesi tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise öğlene kadar idari izin verildi. Böylece hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi toplam 9 güne çıkarıldı.

 

Üniversiteler 25 Mayıs Pazartesi açık mı?

25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamında olduğu için üniversitelerde de eğitim yapılmayacak. Bayram tatili sürecinin ardından üniversitelerde de normal düzenin 1 Haziran Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

 

Özel sektörde bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı öncesinde açıklanan idari izin uygulaması yalnızca kamu çalışanlarını kapsıyor. Özel sektör çalışanlarının izin durumu ise iş yerlerinin kendi kararlarına göre değişecek.

 

