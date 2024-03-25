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İSLAM 25 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-03-25 05:56:00 -
25 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (25 Mart 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذٖينَ اِذَٓا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur."

(Furkân Suresi, 67)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Gerek bu âyette gerekse bundan sonraki âyetlerde “Rahmân’ın has kulları”nın yani müslümanların ne gibi kötülüklerden uzak durdukları anlatılırken dolaylı olarak “Ama ey inkârcılar, siz bunların hepsini yapıyorsunuz” şeklinde örtülü bir eleştiri de getirilmektedir.

Tefsirlerde çoğunlukla israf, nicelikteki aşırılıktan ziyade nitelikteki aşırılık, yani “Allah’ın rızâsına uygun olmayan, O’na isyan sayılan yollara, sağduyunun ve kamu vicdanının uygun bulmadığı şekillerde harcamada bulunmak”; cimrilik ise “imkânları elverdiği halde Allah rızâsına uygun olan yerlere harcama yapmaktan kaçınmak” şeklinde açıklanmıştır. “Mâkul bir denge” diye çevirdiğimiz kavâm kelimesi de “israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak” demektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 138



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 



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