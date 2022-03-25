25 Mart 2009: BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Helikopterinin Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetmesi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin Kahramanmaraş’tan Yozgat’a giderken helikopterinin düşmesi ve enkaza saatlerce ulaşılamaması sonunda hayatını kaybetti.







Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı iken Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine giderken içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybemişti.

Bu olay bir kaza olarak nitelense de helikopterin düşmesinin ardından yaşananlar akıllarda soru işaretlerine neden oldu. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin bindiği helikopter, Yazıcıoğlu'nun miting yaptığı Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gidiyordu. Helikopterde Yazıcıoğlu ile birlikte İHA muhabiri İsmail Güneş, parti yetkilileri de bulunuyordu.Kazadan sonra kuşkuları doğuran ilk gelişme İsmail Güneş'in 112 ile 155'i araması ve dakikalarca konuşmasına rağmen yerlerinin doğru tespit edilememesiydi.

Bu konuşmalar da kaza ile ilgili olarak şüpheleri artıran gelişmelerden. Nitekim İsmail Güneş’in helikopterin düştüğünü 112 Acil'e haber vermesinin ardından, 112 Acil ekibi Kahramanmaraş Emniyet’i arayarak yer tespit çalışmalarının yapılmasını istedi. Buna göre saat 15.50 ile 16.10 arasında İsmail Güneş’i konuşturan 112 Acil, diğer hattan da 155 Polis İmdat ile görüşme yaptı. Toplamda 20 dakika süren bu telefon görüşmelerine rağmen sinyalin alındığı baz istasyonu tespit edilemeyince enkaza da ulaşılamadı.

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