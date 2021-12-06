  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "2.5 katrilyon ödenecek" diyen Destici: Yazıktır, günahtır
Gündem

"2.5 katrilyon ödenecek" diyen Destici: Yazıktır, günahtır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hazineden siyasi partilere ödenen yardım miktarının 2.5 katrilyonu bulacağını söyledi. Destici, partilere mali destek verilmemesi gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:30:00 -
"2.5 katrilyon ödenecek" diyen Destici: Yazıktır, günahtır

2022 yılı bütçe yasa teklifinde partilere Hazine'den ödenecek tutar gündem oldu. 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla doğru orantılı ödeme yapılacak.

5 siyasi partiye Hazine'den geçtiğimiz yıl toplam 481 milyon 790 bin lira ödenirken bu yıl verilecek destek 645 milyon TL olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerin Hazine'den yardım almamaması gerektiğini savundu.

Hazine'den ödenen tutar için, "El insaf, yazıktır günahtır" diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine yardımı kaldırılsın, para bütçede kalsın. Devlet 5 siyasi partiye; 2021 yılı için 580 trilyon, 2022 yılı için yüzde 36 artışla 800 trilyon 2023 seçim yılı, seçim yardımıyla birleşince 2.5 katrilyon verecek. El insaf, yazıktır günahtır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Veli

EYT lilere verilerek insanlik onuru korunsun
  • Yanıtla

Ali

Hemen durudurulsun bu sömürü,gerekirse referandum yapılsın, milletin parasıyla lüks yaşayıp, birde hainler beslenmesin.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Gram altın düşüşte! İşte son rakamlar
Ekonomi

Gram altın düşüşte! İşte son rakamlar

Küresel çapta yüksek enflasyon, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un hızla yayılması ve Fed'in faiz artırım ihtimali altın fiyatlarında de..
Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?

Ördek pastilla için kolay tarif...
Şarkıcı Serdar Ortaç'tan 'süresiz nafaka' isyanı: Evime haciz koydu, eşek gibi çalışıyorum
Aktüel

Şarkıcı Serdar Ortaç'tan 'süresiz nafaka' isyanı: Evime haciz koydu, eşek gibi çalışıyorum

Süresiz nafaka isyanını sürdüren şarkıcı Serdar Ortaç borçlarının affedildiğine dair çıkan haberler hakkında konuşarak, "Kim kimin borcunu s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay