"2.5 katrilyon ödenecek" diyen Destici: Yazıktır, günahtır

2022 yılı bütçe yasa teklifinde partilere Hazine'den ödenecek tutar gündem oldu. 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla doğru orantılı ödeme yapılacak.

5 siyasi partiye Hazine'den geçtiğimiz yıl toplam 481 milyon 790 bin lira ödenirken bu yıl verilecek destek 645 milyon TL olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerin Hazine'den yardım almamaması gerektiğini savundu.

Hazine'den ödenen tutar için, "El insaf, yazıktır günahtır" diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine yardımı kaldırılsın, para bütçede kalsın. Devlet 5 siyasi partiye; 2021 yılı için 580 trilyon, 2022 yılı için yüzde 36 artışla 800 trilyon 2023 seçim yılı, seçim yardımıyla birleşince 2.5 katrilyon verecek. El insaf, yazıktır günahtır."