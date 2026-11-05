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Yerel 25 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

25 kaçak göçmen daha yakalandı

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25 kaçak göçmen daha yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 25 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 9 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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