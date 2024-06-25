25 Haziran bugün kimin maçı var? İşte Avrupa milli maçları...
Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Haziran Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.
Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Haziran Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Euro 2024 - Grup C
22:00 Danimarka - Sırbistan (TRT Spor)
22:00 İngiltere - Slovenya (TRT 1)
Euro 2024 - Grup D
19:00 Fransa - Polonya (TRT Spor)
19:00 Hollanda - Avusturya (TRT 1)
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