25 günlük akaryakıt kalınca ülke karıştı! Vali çılgına döndü: Dolandırılıyoruz

ABD’de sadece 25 günlük dizel yakıt kaldığı öğrenilirken, şirketler müşterilere 72 saat önceden randevu almaları gerektiği konusunda mesaj gönderdi. Petrol fiyatları düşerken akaryakıt şirketlerinin zam yapmasına tepki gösteren Kaliforniya Valisi ise ‘dolandırılıyoruz’ diyerek duruma isyan etti. Kış aylarında fiyatların daha da artması beklenirken, son üç ayda rekor kâr elde eden akaryakıt şirketlerine vergi getirilmesi konusunda çağrıda bulunuldu.



Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 520 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratırken, Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

72 saat önceden randevu istiyorlar

Ancak Bloomberg’in raporuna göre ABD dizel yakıt stokları aylardır istikrarlı bir düşüş göstererek Ekim ayı itibarıyla 2008'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Raporda şu anda ülkede yalnızca 25 günlük dizel yakıt kaldığı belirtiliyor. Hatta bir şirketin müşterilerine teslimat yapabilmek için 72 saat önceden randevu alması gerektiği konusunda not yolladığı ifade ediliyor.

ABD ve Avrupa kışı zor geçirecek

Dizel yakıt sorunu sadece ABD’de değil Avrupa Birliği ülkelerinin de sorunu olmaya devam ediyor. Goldman Sachs’ın bu hafta yaptığı açıklamada sorunun ABD ile sınırlı kalmayıp Avrupa'da da yaygınlaşacağı belirtilirken, bu durumun da kış aylarında akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olacağı kaydedildi.

"Dolandırılıyoruz"

Enerji şirketi Valero’nun mali açıdan üçüncü çeyrek rakamlarının beklenenin üzerinde gelmesi ülkede gündem yarattı. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, şirketin vatandaşları ‘dolandırdığını’ söyledi. Newsom konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin gaz fiyatlarını arttırdığını ve bundan rekor kâr ettiğini dile getirerek, “Valero sadece bir yılda kârlarını yüzde 500'ün üzerinde artırırken, Kaliforniyalılar paralarını harcamak yerine akaryakıta ödedi. Ham petrol fiyatları düşerken, petrol şirketleri Kaliforniya'da gaz fiyatlarını sadece son 10 gün içinde galon başına rekor 84 sent artırdı” dedi.

Vali diğer petrol şirketlerinin de son üç ayda rekor kâr elde ettiğini ifade ederek, endüstriye beklenmedik bir vergi getirilmesi konusunda çağrıda bulundu.