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Yerel 25 düzensiz göçmen Muğla açıklarında, lastik bottan kurtarıldı
Yerel

25 düzensiz göçmen Muğla açıklarında, lastik bottan kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarılarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 10:07:00 -
25 düzensiz göçmen Muğla açıklarında, lastik bottan kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi Kızılburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen hareket kabiliyetinden yoksun lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Suriye, 3 Filistin ve 1 Mısır uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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