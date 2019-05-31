25. dönem POMEM alımları son dakika ne zaman

25. dönem POMEM alım başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımının yapılacağı 25. Dönem POMEM alımlarına dair başvuru sürecini ve bakanlık tarafından tespit edilen tarihe merak konusu olmuştu. 25. Dönem EGM POMEM polis alım başvurularına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarih verdi. 25. Dönem POMEM alımları ne zaman başlayacak? POMEM kim başvurabilir? Polis alım şartları neler? İşte son dakika 25. dönem polis alım haberelri.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. Dönem POMEM alımlarına ilişkin yaptığı açıklamayı katıldığı bir canlı yayında ilan etti ve halihazırda geçen hafta içerisinde 2500 kişinin Arnavutköy’de POMEM kapsamında mezun edildiğini ifade etti. Mezun olan personellerin yaklaşık olarak 2 bin kişisini doğrudan İstanbul’da görevlendirerek şehir için gerekli takviyelerin yapıldığının altını çizen Bakan Soylu; FETÖ olayından sonra verilen eğitimin 4 aya düşürüldüğünü ve yeni alımların 6 ay eğitimle devam edeceğini açıkladı.

25. dönem POMEM alım başvuruları ne zaman?

Alımlara dair tarih planlamalarının da sonuna gelindiğini belirten Bakan Soylu; kademeli olarak 6 ay ve 8 aya çıkartılacak eğitim kapsamında 25. Dönem POMEM alımları için Ağustos ve Eylül aylarında alımların yapılacağını kamuoyunun bilgisine sundu. Kadın özel harekat noktasında, birimin içerisinde çok büyük bir alan açamayacaklarına da vurgu yapan Bakan Soylu, ''Ama belli bir sayıda alım yapacağız. Hazırlıkları sürüyor. Lise mezunu olanları da alacağız. Ama bir KPSS şartı olacak. Bu kardeşlerimiz de KPSS'ye girsinler. Kadın özel hareket adayları için KPSS puanın düşürülmesi söz konusu.'' dedi.

70 olan barajı bunu 65'e düşürebiliriz

Özel harekat alımında marjı açtığınızda gelen talebin 30 katı olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, ''10 bin alım yaptık 300 bin kişi başvurdu. 8 bin bekçi alımına 280 bin kişi müracaat etti. Bu noktada da eleme yapmak zorlaşıyor. Belki yüksek okul mezunlarında bunu arkadaşlarımla konuşacağım 70 olan barajı bunu 65'e düşürebiliriz. Yaşla ilgili bir düzenleme yaptık.'' diye konuştu.

25.Dönem POMEM alım başvuru şartları

- Kişinin 30 yaşından gün almamış olması

- Kadın memur adaylarının 162 cm’den kısa olmamaları ve beden kitle indeksi 18-27 arasında olması

- Silahlı görev yapmak ve taşımak için yasal hiçbir engelinin olmaması

- Sağlık sorunlarının olmaması

- Kasten işlenen suçlardan 1 yıl ve daha fazla hapis cezası almamış olması

- Devletin güvenliğine kasteden ve yüz kızartıcı (dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, cinsel taciz, hileli iflas, rüşvet vs.) suçlardan ceza almamış olmak

- Başvurudan önce, herhangi bir siyasi parti ya da yan kuruluşuna üye olmadığını yazılı olarak beyan etmek

- Uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılık yapan maddeler sebebiyle, tedavi görüyor olmaması veya görmüş olmaması gibi şartlar, 25. Dönem POMEM polis alımı şartları arasındaki bazı maddelerdi.