25 aralık ihaneti! Hedef Erdoğan’dı

Başta yargı ve emniyet olmak üzere, devletin birçok kurumuna sızan Fetullahçı teröristler, 17 Aralık kumpasından bir hafta sonra 25 Aralık’ta başka bir ihanet planını devreye soktu. Bu seferki hedef; Bilal Erdoğan, yakın çevresi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Firari savcı Muammer Akkaş, Zekeriya Öz’ün 18 Aralık’ta örgüt şemasının başına adını yazdırmaya çalıştığı Tayyip Erdoğan’a dokunmak için montaj kayıtlarını delil olarak dosyaya yerleştirdi.

“Gözaltına geleni vururuz!”

Ergenekon davasının da savcısı olan Muammer Akkaş, iş adamları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Burak Erdoğan için gözaltı kararı verdi. Bütün bunların yaşandığı anlarda, 17 Aralık kumpasının kısmen başarılı olmasını engelleyen emniyet müdürleri, Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda önlem aldı. Konutta özel harekat polisleri ile bekleyen polis müdürleri, “Gözaltına gelen olsa çarpışacak, gelenleri vuracaktık” dedi.

Akkaş çıldırdı, bildiri dağıttı

İsimsiz ihbar mektuplarıyla soruşturma açılması ve bunların delil yapılması kanunda suç olmasına rağmen FETÖ’cü savcılar, aldıkları emir doğrultusunda operasyon talimatı verdi. Yapılan ihbarlar, ihbarı yapanların adreslerine bakılmaksızın delil kabul edildi. Ancak çok geçmeden aynı adresten tam 12 ihbar yapıldığı ortaya çıktı. FETÖ’nün basına servis edilecek resmi ifade ve tutanaklar üzerinden yapmak istediği algı operasyonu ise vatansever polislere takıldı. Bu adım FETÖ’cü savcıları çıldırttı. 17 Aralık dosyası elinden alınan Muammer Akkaş, bir ilke imza atarak adliye önünde bildiri dağıttı. Daha sonra Akkaş’ın talimatı FETÖ’den aldığı tespit edildi.

“Delil yoktu, hedefimiz Erdoğan’dı”

Erdoğan’ın “Hedef bendim. Oğlum üzerinden bana ulaşacaklardı” açıklamasını yorumlayan FETÖ’cü savcı Celal Kara, “Bizim dosyamızda Bilal Erdoğan ile ilgili bariz bir şey yoktu. Ama Başbakan ile ilgili bir şeyler çıkardı. Bence Erdoğan işin içindeydi” diyerek, asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ve Bilal Erdoğan hakkında herhangi bir delil olmadığını itiraf etti. Cumhuriyet, 25 Ocak 2015 tarihli “1 numara Erdoğan’dı” başlıklı haberinde, Kara’nın 17 Aralık’taki asıl hedefin Erdoğan olduğuna ilişkin itirafına yer verdi.

Projeler durdurulmak istendi

Türkiye’deki siyasi istikrarı hedef alan 17 Aralık kalkışmasının ardından FETÖ, 25 Aralık’ta Türkiye’yi 2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri yapmayı hedefleyen projeleri de akamete uğratmak için düğmeye bastı. Gezi olaylarını örgütleyen kesimlerin Başkan Erdoğan’a sundukları ‘uçuk’ istekler, FETÖ savcılarınca gerçeğe dönüştürülmek istendi. Gezicilerin hedefinde 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul gibi projelerin durdurulması vardı. FETÖ’cü savcılar ise aynı projeleri üstlenen işadamlarını hedefledi.

Şimdi hesap veriyorlar

17-25 Aralık darbe girişimini yapan FETÖ’ye son 5 yılda büyük darbe vuruldu. Teröristbaşı Gülen başta olmak üzere örgütün yöneticileri hakkında Ankara, İstanbul, İzmir ile Adana başta olmak üzere birçok ilde onlarca dava açıldı. Emniyet teşkilatlarında yuvalanan örgütün, binlerce suçsuz vatandaşı yasa dışı şekilde dinlediği ortaya çıktı. 161 bin 751 şüphelinin yargılandığı FETÖ davalarında, haklarında dava açılan 50 bin 344’ü tutuklu, 55 bin 495’i ise tutuksuz yargılanıyor. 7 bin 605 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.