24.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:50
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
"Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler; âhiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler."
(Rum Suresi, âyet:7 Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
İmandan yoksun ve âhiretten yana tamamen gaflet içindeki kimselerden söz eden bu âyet açıklanırken tefsirlerde daha çok, bu gibi kimselerin dünya hayatını zevku safa içinde geçirebilmek için gereken şeyleri öğrenip emeklerini bu yöne teksif ettiklerine, buna karşılık âhireti hiç akıllarına getirmediklerine işaret edildiği belirtilir.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta şudur: Bu ifadede bir kınama anlamı bulunmakla birlikte, söz konusu kimselerin kötülenen tutumu dikkatlerini âhiret hayatından tamamıyla uzaklaştırmış olmalarıdır; yoksa dünya hayatına ve bu hayatın icaplarına dair bilgi sahibi olmak kınanmış değildir.
Nitekim müminler de dünya hayatının görünen yüzünden haberdar idiler. İki grup arasındaki fark inkârcıların bu görünen maddî âlemin ötesinde başka bir âlemin daha varlığına dikkat etmemeleri ve bu hususa önem vermemeleridir.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 293-294
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Kul tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur.
Aynı şekilde onun organlarına da unutturur.
İşlediği yerdeki izlerini de yok eder.
Ta ki Allah’ın huzuruna vardığında şahidlik etmesinler diye.”
(Feyzü'l-Kadir, 1/513)
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