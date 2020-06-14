24 şirkete ETİKA ödülü

ETİKA ödülü için başvuran ve altı kategoride hazırlanan 109 soruyu cevaplandıran şirketler arasında, uluslararası etik standartlara göre yapılması gereken etik uygulamalara uygunlukları yüz üzerinden değerlendirilip yetmiş puandan fazlasını alan 24 şirket ETİKA 2019 Türkiye Etik Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl “ETİKA 2019 Türkiye Etik Ödüllerini” almaya hak kazanan 24 şirketten bazıları ise şunlar oldu:

l Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

l Erkurt Holding A.Ş.

l Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

l Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

l Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Ödüller ise Eylül 2020’de gerçekleşmesi planlanan törenle takdim edilecek.