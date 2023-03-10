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Siyaset 24 saatte değil 1 dakikada bile masa toplatılır! Ülkücülüğünden ‘ü’ kaldıysa çık açıkla Yaşar
Siyaset

24 saatte değil 1 dakikada bile masa toplatılır! Ülkücülüğünden ‘ü’ kaldıysa çık açıkla Yaşar

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'den kovulan Yaşar Okuyan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sözlerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 13:01:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'den kovulan Yaşar Okuyan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili dosyaları olduğu yönündeki iddiaları masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi: 

24 saat çok kısa gibi görünür ama siyasette çok uzun bir zaman dilimidir. 24 saatte her şey olabilir. Eğer sizin arkanızda şantaja maruz kalacak, tehdit edilecek bir sürü kambur varsa, 24 saat de çok uzundur, 24 saat de çok uzundur.

Şimdi kalkarsınız ayağa, ben masayı dağıtıyorum, dersiniz. 1 dakika sonra Yaşar Okuyan gelir, "Elimde evraklar var. Sana gösteriyorum, halka göstermiyorum. İstersen halka da göstereyim" der. Dağıttığınız masayı hemen, "1 dakika hemen toplayayım" dersiniz, toplarsınız.

Şimdi eğer öyle bir şey varsa, Yaşar Okuyan vatanını seviyorsa, 12 Eylül önceki ülkücülüğünden "ü" kaldıysa, çıksın desin ki, "Ya ben meral Akşener'e uydurma iddialarla iftira attım, ya da evet dosyalar var, ben istediğimi aldım, istediğimi aldım enayi miyim ki o kamburlarını açıklayayım Akşener'in" desin. Vatandaş da ona göre değerlendirmesini yapsın.
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