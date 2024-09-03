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Spor 24 saat dolmadı bile! Kerem Aktürkoğlu geri döndü
Spor

24 saat dolmadı bile! Kerem Aktürkoğlu geri döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 20:12:00 -
24 saat dolmadı bile! Kerem Aktürkoğlu geri döndü

Galatasaray’dan Benfica'ya imza atmak için Portekiz'e giden Kerem Aktürkoğlu, milli takım kampına katılmak için İstanbul'a geri geldi.

Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya imza atmak için dün Lizbon'a gitti ve sözleşmeyi imzaladı.

Aktürkoğlu, 12 milyon euro bedelle Benfica’ya transfer oldu. Milli futbolcu Portekiz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul’a döndü
25 yaşındaki futbolcu, milli takım kampına katılmak için İstanbul'a döndü. Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario ile aynı uçaktaydı.

 

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