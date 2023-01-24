24 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْزٖي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْـٔاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez; hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez, kimseye şefaat fayda vermez, onlara asla yardım da yapılmaz."

(Bakara Suresi, 123) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İmtihan için ve şartlı olarak mazhar olduğunuz bu lutuflar, size boş bir şefaat ümidi verip gevşekliğe kapılmanıza yol açmamalı, aksine sizin için bir sorumluluk sebebi olmalıdır. Zira âhiret gününde hiç kimseye soyuna göre muamele edilip iltimas geçilmeyecek, şefaat edilmeyecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 202-203



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz.

Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin."



(Suyuti, Camiu’s-Sağir, 1/441, No: 858)



GÜNÜN SÖZÜ:





