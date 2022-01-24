24 Ocak 1974: CHP-MSP Koalisyonu Kabine Listesinin Cumhurbaşkanına Sunulması

1974 seçimlerinden sonra uzun süren koalisyon görüşmelerinin ardından 24 Ocak 1974 günü Bülent Ecevit CHP-MSP Koalisyonunun kabine listesini Cumhurbaşkanına sundu. Koalisyonda 17 Bakanlığı CHP, 7 Bakanlığı ise MSP almıştı.MSP'ye bir Başbakan Yardımcılığı, bir Devlet Bakanlığı (din işlerinden de sorumlu), İcişleri, Adalet, Ticaret, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları verildi. (Çakır,1991:217)

Hikmet Özdemir’e göre “Devleti kuran ve laikliği yerleştiren CHP’nin MSP gibi İslam’ı ön planda tutan bir parti ile iktidar ortaklığı yapması daha önce düşünülemezdi bile” (Özdemir,1995:238)

MSP içerisindeki bazı milletvekilleri ise CHP-MSP koalisyonuna karşıydılar. O kadar ki Erbakan’ın koalisyonda ısrar etmesi partide çatlamaya sebep olmuştu. Dönemin MSP Kayseri Milletvekili Cemal Cebeci bu gelişmeyi şöyle anlatıyor:Sonra ‘Başka bir parti ile koalisyon yapalım mı?’ şeklinde görüşmelere geçtik.Benim ve bazı arkadaşların görüşleri şuydu:Bu şartlarda bize muhalefet düşüyor, tam kadro ile içtimalara katılmak, gerekli müdahalelerde bulunmak, faydalı ve doğru bulduğumuz konularda teklif ne taraftan gelirse gelsin oylarımızla desteklemek suretiyle ciddi bir çalışma örneği vererek halkın itibarını kazanacağımız, gelecek seçim döneminde oylarımızı katlayarak artıracağımız bir çalıma yapmak.Ne pahasına olursa olsun koalisyona girmememiz yönündeydi. (Cebeci,2014:239-241)

MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk’ün iddiasına göre koalisyonun gerisinde kendilerine gelerek “Demirel sizin aleyhinizde çalışıyor. Ecevit’i tercih edin” (Birand,1999:32) şeklinde tavsiyede bulunan generallerin tesiri vardı.

Feroz Ahmad’a göre ise bu iki uç partinin birlikte iktidar ortaklığı kurması, “Siyasi oportunizm’den başka bir şey değildi.” (Ahmad,1999:193)

Ecevit’in koalisyon stratejisi erken seçim ayarlıydı. Demokratik Parti Genel Başkanı Feruh Bozbeyli bu plandan şöyle bahseder: Bülent Ecevit hükümet kurma teklifi getirdi ve şöyle söyledi: “Biz grupta (CHP Grubu) Haziran’da yıldırım seçim kararı aldık. (Yani 1975’in Haziranı’nda) Onun için Haziran’a kadar hükümet olalım, Haziran’da seçime gidelim. (Bozbeyli, 2009:363)

Nitekim koalisyon hükümeti çok uzun ömürlü olmadı ve kısa süre sonra bozuldu.

24 Ocak 2013: Ak Parti Hükümetinde Kabine Değişikliği Yapılması

Akşam saatlerinde kabinede değişiklik oldu. 4 Bakan değişti.Değişenlerden biri de İçişleri Bakanı İ.Naim Şahin idi.Şahin’e danışmanının kameralar önünde görevden alındığını bildiren bilgi notunu ulaştırması onun açısından büyük bir talihsizlik oldu. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer reformlarını tamamlayamadan görevinden alınmış oldu.

24 Ocak 2020: Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelmesi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.





24 Ocak ekonomik istikrar kararları

24 Ocak kararları, 43. Türkiye Hükûmeti (Kerhen Milliyetçi Cephe Hükûmeti) tarafından 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomik literatüre geçen ve yapısal dönüşümleri içeren bir program. Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık müsteşarlığında göreve getirdiği Turgut Özal'a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi vermiş ve bu program kısa sürede hazırlanmıştı. 24 Ocak 1980'de kamuoyuna açıklandı.

