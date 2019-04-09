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24. Langkawi Bisiklet Turu

- Malezya'da düzenlenen turun dördüncü etabını ev sahibi ülkenin Sapura takımından Avustralyalı Benjamin Dyball kazandı- Dyball, genel klasman liderinin giydiği sarı mayoyu ABD'li Travis McCabe'den devraldı

09 Nisan 2019 Salı 17:32
24. Langkawi Bisiklet Turu


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, dördüncü etap yarışıyla devam etti.

Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan ve 22 takımdan 130'un üzerinde sporcunun katıldığı yarış, 115,4 kilometrelik Shah Alam-Genting Highlands etabıyla sürdü. Sporcular, Malezya'nın en yüksek bölgelerinden Genting Highlands'a zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Turun bu etabını ev sahibi ülkenin Sapura takımından Avustralyalı Benjamin Dyball kazandı.

İkinciliği Japonya'nın Interpro Bisiklet Akademisi'nden Kolombiyalı Hernan Aguirre, üçüncülüğü ise Kanada'nın Floyd's Pro Bisiklet Takımı'ndan ABD'li Keegan Swirbul elde etti.

Benjamin Dyball, genel klasman liderliğini de Floyd's Pro Bisiklet Takımı'nın ABD'li sporcusu Travis McCabe'den devraldı. Genel klasman liderinin giydiği sarı mayoyu beşinci etapta Dyball taşıyacak.

Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, yarın 200,1 kilometrelik Tanjung Malim-Taiping etabıyla devam edecek.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:32
  1. bisiklet
  2. Malezya
  3. Uluslararası Bisiklet Birliği

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