24 kişinin katili Prens Harry'i canlandıracak aktör arıyorlar

Afganistan'da 24 savaşçıyı öldürdüğünü itiraf eden Kral 3. Charles’ın oğlu katil Prens Harry yine gündemde...

Fakat Harry bu sefer, The Crown dizisi sayesinde gündeme geldi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, içerik platformu Netflix’in Prens Harry’nin çocukluk ve gençlik yıllarını canlandırmak için “yetenek” aradığı ortaya çıktı. Kraliyet ailesinde rahatsızlık yaratan dizide yer alması için 16-20 yaşları arasında açık tenli bir oyuncu arandığı duyuruldu.

Başvuracak adayların daha önce oyunculuk yapıp yapmamasının önemli olmadığı belirtilirken tek şart ise, “Prens Harry’e benzemek” olarak açıklandı. Dizinin yeni sezonu için çekimlerin gelecek ay başlayacağı belirtilirken, prodüksiyon ekibinin uygun oyuncuyu bulmak için 2 haftası olduğu duyuruldu.