24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı?
24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirdiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü için kısa bir süre kaldı. Öğretmenleri gününün hangi güne geldiği ve resmi tatil olup olmayacağı şimdiden merak kazandı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı?
Öğretmenler Günü 2020 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyor. Her yıl gerçekleşen önemli günler arasında yer alan Öğretmenler Günü 24 Kasım’da kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım tarihi salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmaktadır.
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı?
Öğretmenler Günü 2020 yılında 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.
Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor.