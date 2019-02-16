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24 günlük bebeğin göbeğinden çıkanları görünce, hemen hastaneye koştular

Osmaniye'den göbeğinden dışkı gelen 24 günlük erkek bebek hemen ameliyata alındı. Çok nadir görülen bir durum olduğu belirtilirken, başarılı geçen operasyonla bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığı kapatıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:57
24 günlük bebeğin göbeğinden çıkanları görünce, hemen hastaneye koştular

Osmaniye'de göbeğinden dışkı gelen 24 günlük erkek bebeğin, yapılan tetkikler sonrasında göbek kısmındaki bağırsakta açıklık olduğu ve ailesine bilgi verilerek ameliyata alınması gerektiğine karar verildi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Servet Öcal, Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği personeli ve ameliyathane personelinden oluşan ekiple birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirerek bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığını kapattı.

Sağlık durumu iyi

Hastanın çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:57
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