24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.